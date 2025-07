Uber im Blick

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag im Minus

31.07.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,39 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Uber 77,46 EUR 1,36 EUR 1,79% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,39 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,66 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334.804 Uber-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 11,81 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 58,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 07.05.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,84 Prozent gesteigert. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,93 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com