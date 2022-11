Deutsches Wirtschaftswachstum für drittes Quartal nach oben revidiert

Positive Impulse kamen vor allem vom Privatkonsum. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 (vorläufig: 0,3) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die erste Schätzung vom 28. Oktober wurde damit leicht nach oben revidiert.

Kalenderbereinigt stieg das BIP im dritten Quartal um 1,3 (vorläufig: 1,2) Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten erwartet, dass die erste Schätzung bestätigt würde.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie lag das BIP wieder über dem Vorkrisenniveau: Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, lag es preis-, saison- und kalenderbereinigt im dritten Quartal um 0,3 Prozent höher.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Quartal vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen: Trotz der hohen Inflation und der sich ausweitenden Energiekrise nutzten die Verbraucher die Aufhebung fast aller Corona-Beschränkungen zu verstärkten Ausgaben. Die privaten Konsumausgaben stiegen um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Die Konsumausgaben des Staates blieben dagegen auf dem Niveau des Vorquartals. Die Bauinvestitionen sanken um 1,4 Prozent, während die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - mit 2,7 Prozent kräftig zulegten.

Dank eines weiterhin hohen Auftragsbestands und wieder besser funktionierender weltweiter Lieferketten wurden im dritten Quartal 2,0 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im Vorquartal. Die Importe legten mit 2,4 Prozent noch stärker zu als die Exporte.

WIESBADEN (Dow Jones)

Bildquellen: Vepar5 / Shutterstock.com, jvinasd / Shutterstock.com