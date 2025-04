Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

BdB-Chefvolkswirte senken deutsche BIP-Prognose

Die Chefvolkswirte der im Bundesverband deutscher Banken (BdB) organisierten Privatbanken haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr gesenkt. Wie der BdB mitteilte, rechnen sie nun mit einem Anstieg des preis- und kalenderbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,3 (bisher: 0,7) Prozent. Für 2026 werden 1,1 Prozent Wachstum erwartet. Die Ökonomen sehen die Inflation im Euroraum 2025 bei 2,3 Prozent und 2026 bei 2,1 Prozent. Für die Kerninflation werden 2,4 und 2,1 Prozent prognostiziert.

EZB/de Galhau: US-Zölle keinen signifikanten Einfluss auf die Eurozonen-Inflation

ine weitere Erhöhung der US-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union wird nach Aussage von Francois Villeroy de Galhau den Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone wahrscheinlich nicht aufhalten. Nach Ansicht des EZB-Ratsmitglieds ist nicht zu erwarten, dass die Trump-Zölle die europäische Desinflation wesentlich beeinflussen werden. Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone fiel im März auf 2,2 Prozent von 2,3 Prozent im Februar und näherte sich damit dem 2 Prozent-Ziel der EZB an. "Dies sollte uns mehr Vertrauen geben, unsere Zinssätze in naher Zukunft weiter zu senken", sagte er in einem Interview mit Midi Libre.

Wer­bung Wer­bung

Trump kündigt seinem inneren Kreis baldigen Musk-Rückzug an - Magazin

US-Präsident Donald Trump soll einem Magazinbericht zufolge seinem engsten Kreis, einschließlich Mitgliedern seines Kabinetts, angekündigt haben, dass Elon Musk in den kommenden Wochen von seiner derzeitigen Rolle als Regierungspartner zurücktreten wird. Wie das Magazin Politico am Mittwoch unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, sei der Präsident nach wie vor zufrieden mit Musk und seiner Initiative "Department of Government Efficiency." Aber beide Männer hätten in den vergangenen Tagen beschlossen, dass es für Musk bald an der Zeit sein dürfte, zu seinen Unternehmen zurückzukehren und eine unterstützende Rolle zu übernehmen.

US-Rohöllagerbestände gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 28. März ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,165 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,341 Millionen Barrel reduziert.

Wer­bung Wer­bung

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Industrieproduktion Feb -0,1% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Feb +1,5% gg Vorjahr - IBGE

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2025 14:14 ET (18:14 GMT)