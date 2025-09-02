DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +1,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.050 +0,5%Euro1,1703 +0,1%Öl68,16 +0,1%Gold3.478 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- Wall Street bleibt zu -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

01.09.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

Eurozone-Arbeitsmarkt hält sich trotz globaler Turbulenzen stark

Der Arbeitsmarkt der Eurozone erweist sich weiterhin als widerstandsfähig, meint Bert Colijn von ING, nachdem die Arbeitslosigkeit in den 20 Ländern der Eurozone im Juli auf ein Rekordtief gefallen ist. Der Rückgang auf eine Quote von 6,2 Prozent erfolgte vor dem Hintergrund eines starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit unter den jüngeren Arbeitnehmern der Eurozone, wie aus EU-Daten hervorgeht. "Dies bedeutet, dass die globale Unsicherheit den Arbeitsmarkt der Eurozone insgesamt immer noch nicht allzu sehr beeinträchtigt", schreibt Colijn in einer Notiz an die Anleger. "Rechnen Sie damit, dass der Arbeitsmarkt recht stark bleibt", meint er.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)