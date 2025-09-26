Aktuelle Kurse der wichtigsten Kryptowährungen: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um -0,15 Prozent auf 109.501,02 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 109.667,42 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 15,32 EUR beträgt die Performance seit Auflage 66,2 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,08 Prozent auf 103,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 104,57 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,56 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 3.995,50 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.018,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 538,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (544,31 US-Dollar).

Daneben fällt Ripple um -1,15 Prozent auf 2,777 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,809 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Dash um -1,05 Prozent auf 20,72 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 20,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,27 Prozent auf 286,87 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 286,09 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -1,96 Prozent auf 5,561 US-Dollar, nach 5,672 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt IOTA um -2,10 Prozent auf 0,1618 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1653 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Cardano um -1,85 Prozent auf 0,7675 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7820 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3613 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,3550 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0019 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0049 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0047 US-Dollar beziffert.

