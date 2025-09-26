DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.465 -0,3%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 39 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 39
So finden Anleger das passende Risikoprofil für ihre Geldanlage So finden Anleger das passende Risikoprofil für ihre Geldanlage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Aktuelle Kurse der wichtigsten Kryptowährungen: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

28.09.25 12:43 Uhr
Aktuelle Kurse der wichtigsten Kryptowährungen: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.064,1811 CHF -452,0662 CHF -0,52%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
93.430,9629 EUR -285,8804 EUR -0,31%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.406,4230 GBP -422,6912 GBP -0,52%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.351.935,5083 JPY -50.033,7075 JPY -0,31%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.332,8843 USD -334,5371 USD -0,31%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.180,5923 CHF -25,9328 CHF -0,81%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.413,1809 EUR -20,5290 EUR -0,60%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.973,9054 GBP -24,2476 GBP -0,81%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
597.362,0694 JPY -3.592,9143 JPY -0,60%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.994,1032 USD -24,0231 USD -0,60%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2119 CHF -0,0298 CHF -1,33%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,3736 EUR -0,0269 EUR -1,12%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0681 GBP -0,0279 GBP -1,33%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
415,4200 JPY -4,7019 JPY -1,12%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,7776 USD -0,0314 USD -1,12%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6123 CHF -0,0117 CHF -1,88%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6571 EUR -0,0112 EUR -1,67%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5725 GBP -0,0110 GBP -1,88%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
115,0037 JPY -1,9515 JPY -1,67%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7689 USD -0,0130 USD -1,67%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
82,3582 CHF -1,0923 CHF -1,31%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
88,3808 EUR -0,9822 EUR -1,10%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
77,0062 GBP -1,0213 GBP -1,31%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.468,0768 JPY -171,8963 JPY -1,10%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um -0,15 Prozent auf 109.501,02 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 109.667,42 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 15,32 EUR beträgt die Performance seit Auflage 66,2 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,08 Prozent auf 103,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 104,57 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,56 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 3.995,50 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.018,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 538,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (544,31 US-Dollar).

Daneben fällt Ripple um -1,15 Prozent auf 2,777 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,809 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Dash um -1,05 Prozent auf 20,72 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 20,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,27 Prozent auf 286,87 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 286,09 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -1,96 Prozent auf 5,561 US-Dollar, nach 5,672 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt IOTA um -2,10 Prozent auf 0,1618 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1653 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Cardano um -1,85 Prozent auf 0,7675 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7820 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3613 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,3550 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0019 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0049 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0047 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com