Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher stärker als erwartet eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 55,4. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 58,1 erwartet. Bei der Umfrage Ende August lag er bei 58,2.

Nagel sieht keinen Handlungsdruck für weitere EZB-Zinssenkungen

Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht derzeit keine Notwendigkeit für weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). "Es besteht derzeit kein Handlungsdruck, das am Donnerstag bestätigte Zinsniveau erlaubt es uns, die weitere Entwicklung abzuwarten" sagte Nagel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der italienischen Il Sole 24 Ore. Der EZB-Rat hatte am Donnerstag beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen.

Pilotengewerkschaft VC beginnt mit Urabstimmung bei Lufthansa

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat am heutigen Freitag mit der Urabstimmung über einen Streik bei der Lufthansa begonnen. Die Gewerkschaft hatte die Urabstimmung vergangene Woche angekündigt, nachdem Verhandlungen mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo zur betrieblichen Altersvorsorge gescheitert waren. Die Urabstimmung läuft bis zum 30. September, wie die VC mitteilte. Bis zum Abschluss der Abstimmung sind keine Arbeitskampfmaßnahmen vorgesehen.

Russlands Zentralbank senkt Leitzins

Russlands Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt. Die Bank von Russland senkte am Freitag ihren Leitzins von 18 Prozent auf 17 Prozent, nachdem sie die Kreditkosten Anfang Juni zum ersten Mal seit 2022 reduziert und im Juli eine weitere Senkung vorgenommen hatte. Investoren hatten jedoch eine stärkere Senkung auf 16 Prozent erwartet. "Die Wirtschaft kehrt weiterhin auf einen ausgewogenen Wachstumspfad zurück. Das Kreditwachstum hat sich in den letzten Monaten beschleunigt. Die Inflationserwartungen bleiben hoch", teilte die Zentralbank mit. "Die zugrunde liegenden Messgrößen für das aktuelle Preiswachstum haben sich nicht wesentlich verändert."

Trump: Verdächtiger im Fall Charlie Kirk festgenommen

Bessent spricht mit Chinas Vizepremier über Tiktok

US-Finanzminister Scott Bessent bricht am Freitag zu einer Reise nach Europa auf. Er wird sich auf seiner mehrtägigen Reise unter anderem mit dem chinesischen Vize-Premier He Lifeng in Spanien treffen. Dabei soll es um Geldwäsche, Handelsfragen und die Social-Media-Plattform Tiktok gehen, wie das Finanzministerium mitteilte.

Kanada 2Q Kapazitätsauslastung 79,3%; -0,6 Pkt gg 1Q

September 12, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)