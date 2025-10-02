DAX24.392 +1,2%Est505.642 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.776 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,52 -1,4%Gold3.831 -0,9%
24.500-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch - freundlicher Handelsverlauf

02.10.25 17:17 Uhr

02.10.25 17:17 Uhr
Der DAX zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen, nachdem er am Vortag die runde Marke von 24.000 Punkten zurückerobern konnte.

DAX 40
24.393,2 PKT 279,6 PKT 1,16%
Der DAX konnte am Mittwoch die 24.000er-Marke wieder überwinden. Am Donnerstag schließt der deutsche Leitindex nun an seine Vortagesgewinne an und stieg anfänglich 0,75 Prozent auf 24.293,83 Punkte. Auch im Anschluss bewegt er sich auf grünem Terrain, dabei lässt er zeitweise auch die Marke von 24.500 Zählern hinter sich.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

In den USA haben die Anleger dem Regierungs-Shutdown mit neuen Rekorden im S&P 500 und NASDAQ 100 eindrucksvoll getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen hier seit Anfang Oktober teilweise still, weil bisher keine politische Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

Die Situation ist allerdings für Investoren und Börsianer nicht unbekannt. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte der Broker CMC Markets.

Für Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades ist die aktuelle Stärke an den Börsen eng mit den Erwartungen an die US-Geldpolitik verknüpft. Am Markt werde die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung der Notenbank Fed Ende Oktober mittlerweile auf 99 Prozent beziffert. Diese nahezu sichere Erwartung befeuere die Hoffnung, dass die Jahresendrallye bereits begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht. Sollte die Fed diese hohen Erwartungen nicht erfüllen, drohe ein dramatischer Abverkauf, der in jedes Risikomanagement einkalkuliert werden müsse.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

