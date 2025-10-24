DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 +0,1%Nas23.236 +1,3%Bitcoin94.896 +0,2%Euro1,1629 +0,1%Öl66,19 +0,4%Gold4.125 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Intel 855681 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

24.10.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

US-Verbraucherpreise steigen im September um 3,0 Prozent

Die US-Inflation hat im September etwas an Fahrt aufgenommen. Die Verbraucherpreise stiegen aber weniger stark als erwartet. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, erhöhten sie sich um 3,0 Prozent nach 2,9 Prozent im August. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit einer Jahresrate von 3,1 Prozent und einem Anstieg gegenüber August von 0,4 Prozent gerechnet.

US-Regierung: Shutdown verhindert Oktober-Inflationsdaten

Der aktuelle Shutdown der Bundesbehörden in den USA hat nach Darstellung des Weißen Hauses wahrscheinlich die Veröffentlichung der Inflationsdaten für Oktober verhindert.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im Oktober zu

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,8 von 53,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wer­bung

Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 53,6 von 55,1 Ende September. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 54,9 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats hatte er bei 55,0 gelegen.

+++ Konjunkturdaten

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 75,8 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Sep 10,7 Mrd USD

Brasilien Leistungsbilanz Sep Defizit 9,8 Mrd USD (Aug: Defizit 4,7 Mrd USD)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)