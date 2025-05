Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Eurozone -BIP wächst im ersten Quartal um 0,3 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum ist im ersten Quartal 2025 etwas schwächer gewachsen als zunächst gemeldet. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Bei der ersten Schätzung am 30. April war ein Wachstum von 0,4 Prozent gemeldet worden, und von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Bestätigung dieses Wertes gerechnet. Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im ersten Quartal 1,2 Prozent. Der vorläufige Wert wurde damit bestätigt. Ökonomen hatten eine solche Bestätigung erwartet.

Eurozone-Produktion steigt im März kräftiger als erwartet

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im März deutlicher als erwartet gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, erhöhte sich die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 2,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg um nur 1,1 Prozent erwartet.

Schweizer Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,7 Prozent

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz ist im ersten Quartal 2025 nach ersten Berechnungen um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Zum Wachstum trug insbesondere der Dienstleistungssektor bei, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in einer Schnellschätzung mitteilte. Auch die Industrie wuchs in der Summe.

Wer­bung Wer­bung

IEA erhöht Prognose für globale Ölnachfrage

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) geht davon aus, dass das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage aufgrund der niedrigeren Ölpreise und der geringeren Auswirkungen der US-Zölle auf die Wirtschaft stärker ausfallen wird als bisher angenommen. Die in Paris ansässige Organisation erhöhte ihre Wirtschaftsprognose und rechnet jetzt mit einem globalen Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr. Die Schätzungen liegen damit etwa einen halben Prozentpunkt unter dem Niveau vom Jahresbeginn, da die hohe politische Unsicherheit weiterhin auf der Stimmung der Verbraucher und Unternehmen lastet.

Starkes Q1-Wachstum verzögert BoE- Zinssenkung

Ein starker Jahresauftakt für die britische Wirtschaft verzögert nach Einschätzung von Suren Thiru, Analyst am Institute of Chartered Accountants in England and Wales, möglicherweise die nächste Zinssenkung der Bank of England (BoE), da sich die Zentralbank auf Inflationsbedenken konzentriere. Der Anstieg des BIP um 0,7 Prozent im Quartal bis März war ein besseres Ergebnis als erwartet.

EU will besseres US-Handelsabkommen als Großbritannen oder China

Die Europäische Union möchte nach Angaben von EU-Politikern ein Handelsabkommen mit den USA, das eine stärkere Senkung der Zölle vorsieht, als die Verhandlungen mit Großbritannien und China bisher ergeben haben. US-Präsident Donald Trump hat eine Reihe von Zöllen verhängt, die die europäischen Hersteller von Automobilen, Stahl und Aluminium betreffen. Am 2. April kündigte er eine drastische Erhöhung der Zölle auf alle Importe aus Europa an, reduzierte aber eine Woche später die Erhöhung für 90 Tage auf 10 Prozent, um Verhandlungen zu ermöglichen.

Wer­bung Wer­bung

EU sieht Anzeichen für Beschleunigung der Handelsgespräche

Die Handelsgespräche zwischen der Europäischen Union und den USA beschleunigen sich, aber der Staatenblock würde ein gutes Abkommen einem schnellen Handelsabkommen vorziehen, sagte Polens stellvertretender Wirtschaftsminister. US-Präsident Donald Trump hat eine Reihe von sektoralen Zöllen verhängt, die Europas Hersteller von Automobilen, Stahl und Aluminium betreffen. Am 2. April kündigte er eine drastische Erhöhung der Zölle auf alle Importe aus Europa an, reduzierte diese jedoch eine Woche später für 90 Tage auf 10 Prozent, um Verhandlungen zu ermöglichen.

Trump: USA kurz vor Abkommen mit Iran - Ölpreise fallen

US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass die USA kurz vor einem Abkommen stehen, bei dem der Iran auf Atomwaffen verzichtet, und damit einen Ausverkauf der Ölpreise ausgelöst. "Sie haben heute wahrscheinlich die Geschichte gelesen, dass der Iran den Bedingungen zugestimmt hat", sagte Trump. "Ich möchte, dass sie Erfolg haben. Ich möchte, dass sie am Ende ein großartiges Land sind, aber sie dürfen keine Atomwaffen haben." Trump fuhr fort: "Ich denke, dass wir uns einem Abkommen nähern. Wir verhandeln sehr ernsthaft mit dem Iran über einen langfristigen Frieden."

Trump: Indien bietet den USA an, keine Zölle zu erheben

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die indische Regierung habe angeboten, die Einfuhrzölle auf US-Waren praktisch abzuschaffen. Indien sei "eine der Nationen mit den höchsten Zöllen der Welt", sagte Trump in Katar. "Es ist sehr schwer, nach Indien zu verkaufen, und sie haben uns einen Deal angeboten, bei dem sie im Grunde bereit sind, uns buchstäblich keine Zölle zu berechnen."

China will auf US-Sperren für Huawei-Chips "entschlossen reagieren"

Chinesische Regierungsvertreter haben angekündigt, auf die US-Sperren für Huawei-Chips zu reagieren, nachdem die USA erklärt hatten, dass die Verwendung der Chips des Unternehmens überall auf der Welt gegen die Exportkontrollen verstoßen würde. Chinas Handelsministerium erklärte, es werde "entschlossene Maßnahmen" ergreifen, um die Interessen chinesischer Unternehmen zu schützen, und warf den USA vor, Exportkontrollmaßnahmen zu missbrauchen.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)