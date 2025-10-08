Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU-Kommission will Bauern im Rahmen von Mercosur-Abkommen schützen

Die EU-Kommission hat eine Verordnung zur Unterstützung der europäischen Landwirte im Rahmen des Mercosur-Handelsabkommens des Blocks vorgeschlagen. Gemäß dieser Verordnung sollen die Markttrends bei einigen sensiblen Agrarimporten wie Rindfleisch und Geflügel beobachtet und Untersuchungen für den Fall eingeleitet werden, dass sie ein höheres Aufkommen billigerer Waren aus dem südamerikanischen Block oder einen Rückgang der Inlandspreise feststellt. "Die Kommission wird vorrangig Fälle prüfen, in denen es zu einem sprunghaften Anstieg der Einfuhren oder zu einem Rückgang der Inlandspreise kommt, der sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten konzentriert", teilte die Behörde mit.

Unternehmen mit Verbindung zu Trump-Familie könnte von TrumpRx profitieren

Die führenden US-Pharmahersteller werden sich Anfang Dezember im Four Seasons Hotel in Georgetown mit Donald Trump Jr. und hochrangigen Vertretern der Trump-Regierung treffen, die für die Regulierung der Pharmaindustrie zuständig sind. Gastgeber ist BlinkRx, ein Online-Versandhändler für verschreibungspflichtige Medikamente, der Trump Jr. in diesem Jahr zum Board-Mitglied ernannt hat. Der Gipfel soll mit einem Abendessen im Executive Branch enden, dem exklusiven neuen Club, der von Trump Jr. und engen Freunden gegründet wurde, wie Personen, die mit der Veranstaltung vertraut sind, berichten, und wie aus einer Einladung hervorgeht, die dem Wall Street Journal vorliegt.

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 29,7 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 29,7 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 45,2 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,35 (zuvor: 4,34) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Taiwan Verbraucherpreise Sep +1,25% gg Vorjahr (PROG +1,7%)

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,50%

US/MBA Market Index Woche per 3. Okt -4,7% auf 323,1 (Vorwoche: 339,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 3. Okt -1,2% auf 170,6 (Vorwoche: 172,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 3. Okt -7,7% auf 1.180,2 (Vorwoche: 1.278,6)

