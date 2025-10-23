DAX24.096 -0,2%Est505.647 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -0,3%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.002 +1,4%Euro1,1601 -0,1%Öl65,22 +1,4%Gold4.126 +0,8%
ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

23.10.25 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Finanzminister Bessent trifft sich ab Freitag mit chinesischem Vizepremier

Vertreter Chinas und der USA treffen sich ab Freitag in Malaysia, um Handels- und Wirtschaftsfragen zu erörtern. Das chinesische Handelsministerium teilte mit, dass Vizepremier He Lifeng sich in Malaysia mit US-Finanzminister Scott Bessent zu Gesprächen über Wirtschafts- und Handelsfragen treffen wird. Das Ministerium erklärte, die Gespräche würden bis Montag dauern, nachdem sich die beiden Politiker kürzlich in einer Videokonferenz darauf geeinigt hatten.

China will Tech-Autarkie bis 2030 beschleunigen

Chinas Spitzenpolitiker haben sich vorgenommen, die technologische Autarkie des Landes zu beschleunigen - eine politische Priorität, die mit der Verschärfung der Rivalität mit den USA an Dringlichkeit gewonnen hat. Die Eliten der chinesischen Regierungspartei haben dieses Ziel in einem Kommunique festgelegt, das nach einem viertägigen politischen Treffen veröffentlicht wurde, bei dem es darum ging, den Kurs der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt für den Rest des Jahrzehnts festzulegen.

+++ Konjunkturdaten

FR/Geschäftsklima Okt PROGNOSE: 96

FR/Geschäftsklima Okt 101 (Sep: 97)

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt 4,7%

Schweden Sep Arbeitslosenquote 4,7%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)