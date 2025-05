Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,7 Prozent

Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2025 etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,6 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,3 Prozent höher. Hier hatte die Prognose auf 1,1 Prozent gelautet.

Weißes Haus: Boeing/GE erhalten Qatar-Airways-Order von 96 Mrd Dollar

Boeing und GE Aerospace haben nach Angaben des Weißen Hauses von Qatar Airways einen Auftrag im Wert von 96 Milliarden US-Dollar für Flugzeuge und Triebwerke erhalten. Wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte, umfasst der Auftrag bis zu 210 Flugzeuge des Typs Boeing 787 Dreamliner und 777X aus amerikanischer Produktion mit Triebwerken von GE Aerospace. Nach Regierungsangaben handelt es sich um den größten Auftrag von Boeing sowohl für Großraumflugzeuge als auch für 787-Modelle. Der Auftrag werde jährlich 154.000 Arbeitsplätze in den USA sichern, insgesamt über 1 Million Arbeitsplätze in den USA während der Produktion und Auslieferung, erklärte das Weiße Haus.

Saudische Aramco will Milliarden-Deals mit US-Firmen schließen

Die nationale Ölgesellschaft Saudi-Arabiens hat Vereinbarungen mit US-Unternehmen mit einem potenziellen Wert von 90 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, die vom Kauf von Flüssiggas bis hin zu künstlicher Intelligenz reichen. Wie Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) am Mittwoch mitteilte, sind 34 Absichtserklärungen und Vereinbarungen mit Großkonzernen wie Exxon Mobil, Nvidia und Amazon.com unterschrieben worden. Die Vereinbarungen wurden nach einem amerikanisch-saudischen Investitionsforum getroffen, das am Dienstag in Riad während des viertägigen Besuchs von Präsident Trump im Nahen Osten stattfand.

China pausiert einige Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Firmen

China hat einige der im April gegen US-Unternehmen verhängten Zollmaßnahmen ausgesetzt. Dies ist ein weiterer Schritt zur Deeskalation der Spannungen und zur Umsetzung des Handelsabkommens, das die beiden Regierungen in Genf geschlossen haben. Seit Mittwoch sind die im April verhängten Exportkontrollen gegen 28 US-Unternehmen, die die Ausfuhr von Gütern mit militärischer Verwendung aus China verbieten, für 90 Tage ausgesetzt, teilte das chinesische Handelsministerium mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Deutschland/Großhandelspreise April -0,1% gg Vormonat

Deutschland/Großhandelspreise April +0,8% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion März -0,7% gg Vm; -0,7% gg Vj

GB/Handelsbilanz März Defizit 19,9 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: Defizit 18,9 Mrd GBP

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)