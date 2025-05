Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel verzeichnet Umsatzminus im April

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im April wider Erwarten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent prognostiziert. Für März wurde der monatliche Anstieg auf real 0,9 (zunächst: 0,4) Prozent revidiert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im April preisbereinigt um 2,3 Prozent höher.

Steigende Inflation und schwache Produktion in Japan

Japans Wirtschaftsdaten zeichnen ein durchwachsenes Bild steigender Inflation und schleppender Industrietätigkeit, was die Bank of Japan in eine schwierige Lage bringt, wenn sie künftige Zinserhöhungen in Betracht zieht. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Großraum Tokio stiegen im Mai um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im April (3,4 Prozent), was auf den anhaltenden Anstieg der Lebensmittelpreise insgesamt zurückzuführen ist.

US-Bundesberufungsgericht setzt Urteil gegen Trump-Zölle aus

Ein US-Bundesberufungsgericht hat die umfangreichen Zölle von US-Präsident Donald Trump wieder in Kraft gesetzt. Das Gericht ordnete am Donnerstag einen vorläufigen Aufschub an, der es ermöglicht, dass die Zölle weiterhin in Kraft bleiben, während das Gericht die Argumente anhört. Am Mittwoch hatte zunächst das US-Gericht für Internationalen Handel die von Trump verhängten Strafzölle für nichtig erklärt.

Trump sagt Powell, er mache einen Fehler bei den Zinsen

Der Chairman der US-Notenbank, Jerome Powell, hat sich am Donnerstag mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus getroffen, um mit ihm über die Wirtschaftsaussichten zu sprechen. Die Federal Reserve teilte auf ihrer Webseite mit, Powell habe sich mit Trump getroffen, "um die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich Wachstum, Beschäftigung und Inflation zu besprechen". Das Treffen fand auf Einladung des Präsidenten" statt. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bestätigte auf einer Pressekonferenz die Mitteilung der Fed.

US-Zollurteil könnte Handelsgespräche beeinflussen

Ein Urteil eines Handelsgerichts zu den Zöllen von US-Präsident Donald Trump könnte nach Einschätzung von Analysten der Citi die Bemühungen der USA um Handelsabkommen einschränken. Während der Berufungsphase könnten die Märkte einige ihrer ursprünglichen Annahmen revidieren, schreiben sie. Finanzminister Scott Bessent sagte zu Fox News, dass das Urteil keine Auswirkungen auf die Verhandlungen gehabt habe. "Wir haben nichts dergleichen von unseren Handelspartnern gesehen, sie kommen in gutem Glauben zu uns und versuchen, die Abkommen vor dem Ende der 90-tägigen Pause abzuschließen", sagte er. "Wir haben in den letzten 48 Stunden keine Änderung ihrer Haltung festgestellt."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 1Q BIP -0,2% gg Vorquartal

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: +0,1% gg Vorquartal

Schweden 1Q BIP +0,9% gg Vorjahr

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: +1,5% gg Vorjahr

Japan/Industrieproduktion Apr -0,9% (PROG: -1,5%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Apr +3,3% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Apr +1,5% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Apr 2,5% (PROG: 2,5%)

May 30, 2025