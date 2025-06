Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Wirtschaft schrumpft im April aufgrund der Zölle

Die britische Wirtschaft ist im April stärker geschrumpft als erwartet, da die durch die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump verursachte Unsicherheit den Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit zum Erliegen brachte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das britische Amt für nationale Statistik mitteilte. Ökonomen hatten mit einem weniger starken Rückgang der Wirtschaft um 0,1 Prozent gerechnet.

USA ziehen Personal aus Irak ab - Sorge vor Konflikt mit Iran

Die USA reduzieren angesichts der Spannungen im Nahen Osten ihre Präsenz in Teilen der Region auf das notwendigste Personal. Das Außenministerium erklärte, es habe den Abzug aller nicht benötigten Mitarbeiter aus der US-Botschaft in Bagdad angeordnet und den Abzug von nicht benötigten Mitarbeitern und Familienangehörigen aus Bahrain und Kuwait genehmigt. Gleichzeitig genehmigte Verteidigungsminister Pete Hegseth die freiwillige Abreise von Angehörigen des Militärs aus dem gesamten Nahen Osten, sagte ein Verteidigungsbeamter. Die in der Region stationierten US-Truppen seien nicht betroffen.

Peking begrenzt Exportlizenzen für Seltene Erden auf sechs Monate - Kreise

China behält sich offenbar vor, die Lockerung der Exporte von Seltenen Erden wieder zu verschärfen. Peking werde die Exportlizenzen von Seltenen Erden für US-Autobauer und andere Hersteller auf sechs Monate begrenzen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Chinesische Unterhändler haben bei den Verhandlungen in London der temporären Wiederherstellung der Exportlizenzen zugestimmt. Die Einigung in London sollte die Handelsspannungen der beiden Länder lockern und ein im Mai in Genf erzieltes Abkommen aufrechterhalten.

US-Botschafter in Kanada signalisiert möglichen Handelsdurchbruch bei G7

Der US-Botschafter in Kanada, Pete Hoekstra, hat am Mittwoch die Möglichkeit eines Durchbruchs in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Kanada auf dem am Wochenende beginnenden G7-Gipfel im kanadischen Alberta angedeutet. Trump und der kanadische Premierminister Mark Carney seien "zwei Staatsoberhäupter, die es eilig haben, Dinge zu erledigen, die sie für absolut entscheidend halten", sagte Hoekstra in Ottawa und fügte an, er glaube, dass Trump und Carney den G7-Gipfel als "Wendepunkt" in den Gesprächen zwischen den USA und Kanada über ein neues Wirtschafts- und Sicherheitsabkommen betrachteten.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Mai 3,3% - CBS

Niederlande Inflationsrate Apr war 4,1% - CBS

GB/Handelsbilanz Apr Defizit 23,2 Mrd GBP

GB/Industrieproduktion Apr -0,6% gg Vm; -0,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr PROG: -0,5% gg Vm, -0,2% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)