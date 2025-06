Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Israel greift den Iran an

Israel hat über Nacht einen umfassenden Angriff auf das iranische Atomprogramm und die militärische Führung gestartet. Dutzende von Zielen wurden getroffen. Der Chef der Revolutionsgarden wurde getötet. Die Operation stürzt die Region in einen neuen Konflikt mit ungewissen Folgen. Israel meldete, der Angriff habe auf das iranische Atomprogramm und andere Militärstandorte sowie auf iranische Militärkommandanten und Atomwissenschaftler gezielt. Dutzende Flugzeuge schlossen die erste Angriffswelle vor dem Morgengrauen am Freitag ab, so Israel. Iranische Staatsmedien berichteten, dass der Kommandeur der Revolutionsgarden, Hossein Salami, bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet wurde.

Ölpreise steigen mit Israel-Angriff auf Iran deutlich - Gold leicht im Plus

Die Ölpreise legen nach dem Angriff Israels auf den Iran im asiatischen Handel am Freitag stark zu. Die Notierungen für Brent und WTI klettern in der Spitze um gut 11 Prozent. Aktuell geht es um bis zu 7,4 Prozent nach oben. Der Goldpreis legt nur moderat zu. Die Feinunze verteuert sich um 1,3 Prozent auf 3.428 Dollar. Auch der Dollar zeigt eine verhaltene Reaktion, der Dollar-Index erhöht sich um 0,3 Prozent.

US-Präsident Trump erwägt Erhöhung der Autozölle

US-Präsident Donald Trump erwägt womöglich eine Erhöhung der Zölle auf importierte Autos. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus anlässlich der Unterzeichnung einer Resolution, die das kalifornische Verbot des Verkaufs neuer benzinbetriebener Autos bis 2035 blockiert, sagte Trump, dass die 25-prozentigen Zölle auf ausländische Autos die jüngsten Investitionen von General Motors und anderen Unternehmen in die US-Fertigung gefördert hätten. "Ich könnte diesen Zoll in nicht allzu ferner Zukunft erhöhen", sagte er. "Je höher man ihn anhebt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie hier ein Werk bauen."

US-Gericht: Trump muss Nationalgarde in Kalifornien Newsom übergeben

US-Präsident Donald Trump hat die kalifornische Nationalgarde als Reaktion auf die Proteste in Los Angeles rechtswidrig unter Bundeskontrolle gestellt. Das stellte US-Bezirksrichter Charles Breyer nach einer Klage von Kalifornien fest. Er ordnete an, dass die Truppe wieder der Kontrolle des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom unterstellt wird. Trump habe es versäumt, das vom Kongress festgelegte Verfahren zu befolgen, um die Garde, die normalerweise ein Organ der Regierung des Bundesstaates ist, unter Bundeskontrolle zu bringen, schrieb US-Bezirksrichter Breyer in einer 36-seitigen Entscheidung, die nur wenige Stunden nach einer Anhörung zu der politischen Auseinandersetzung erging.

Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland unter Vorjahr

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland hat im Mai nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Das war der erste Rückgang dieses Frühindikators im Vorjahresvergleich seit März 2023. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Destatis bestätigt konstante HVPI-Inflation in Deutschland im Mai

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Mai wie erwartet konstant geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag wie im April um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex stieg um 0,1 auf Monats- und ebenfalls 2,1 (April: 2,1) Prozent auf Jahressicht. Destatis bestätigte damit die Ergebnisse der vorläufigen Schätzung, was Volkswirte so erwartet hatten. Die Kernteuerung (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) lag bei 2,8 Prozent.

Deutscher Einzelhandelsumsatz im April etwas besser als erwartet

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im April marginal besser als bisher angenommen entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Vorläufig war ein Minus von 1,1 Prozent gemeldet worden.

Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Mai um 1,8%

Der Frankfurter Flughafen hat im Mai mehr Fluggäste abgefertigt als im Vorjahr. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, legte das Passagieraufkommen um 1,8 Prozent auf 5,6 Millionen zu. Für die ersten fünf Monate des Jahres stand ein Plus von 1,0 Prozent auf 23,35 Millionen zu Buche. Das entsprach 86,3 Prozent des Aufkommens im selben Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019. Das Frachtaufkommen stieg im Mai um 4,4 Prozent auf 178.977 Tonnen.

