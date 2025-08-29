DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

28.08.25 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump feuert Vorstandsmitglied von Eisenbahn-Regulierungsbehörde

US-Präsident Donald Trump hat Robert Primus gefeuert. Er ist Vorstandsmitglied der Eisenbahn-Regulierungsbehörde, die die geplante Megafusion von Union Pacific und Norfolk Southern prüft. Der Demokrat Primus war selbst noch von Trump 2020 für das Surface Transportation Board nominiert worden. Er ist das einzige Mitglied des Vorstands, der gegen den Zusammenschluss von Canadian Pacific und Kansas City Southern war. Er nannte als Begründung, der Deal sei nicht im öffentlichen Interesse. Der Zusammenschluss wurde gleichwohl 2023 genehmigt.

BoJ-Direktorin warnt vor Auswirkungen von Zöllen

Junko Nakagawa, Mitglied des geldpolitischen Rats der Bank of Japan (BoJ), hat in ihrer jüngsten Rede auf einige potenzielle Risiken hingewiesen, die von der US-Handelspolitik ausgehen. Eines der Risiken für die japanische Wirtschaft sei, sagte Nakagawa, dass höhere Zölle das Lohn- und Preissetzungsverhalten japanischer Unternehmen umkehren könnten. "Wenn sich Unternehmen als Reaktion auf die Zollpolitik viel stärker auf Kostensenkungen konzentrieren müssten, anstatt Kostensteigerungen an die Verkaufspreise weiterzugeben, könnten die Bestrebungen, Preissteigerungen in den Löhnen widerzuspiegeln, nachlassen", sagte sie. Ein Anstieg der Angebotskosten aufgrund höherer Zölle könne die Haushalte zudem zu einer zurückhaltenderen Ausgabenpolitik veranlassen, fügte sie hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juli Handelsbilanz Überschuss 4,5 Mrd SEK

Schweden Juli Exporte 153,8 Mrd SEK

Schweden Juli Importe 149,3 Mrd SEK

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)