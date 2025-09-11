Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Frankreichs Premierminister verliert Vertrauensabstimmung

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine zweite Regierung in weniger als einem Jahr verloren. Die Minderheitsregierung von Premier François Bayrou verlor die Vertrauensfrage in der Nationalversammlung. Von der 577 Sitze zählenden Nationalversammlung stimmten 364 Abgeordnete am Montag stimmten gegen die Regierung und zwingen sie damit zum Rücktritt. Bayrou muss nun den Rücktritt der Regierung bei Macron einreichen. Der Sturz von Bayrou, einem Verbündeten Macrons, nach weniger als neun Monaten im Amt vertieft die Lähmung des Landes. Investoren zweifeln, ob Frankreich den politischen Willen aufbringen kann, sein ausuferndes Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im August deutlich

DOW JONES--Die Fahrleistung mautpflichtiger Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im August gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gesunken. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilten, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 1,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Referenzreihe des Maut-Fahrleistungsindex ist die deutsche Industrieproduktion.

Weißes Haus bereitet kritischen Bericht über BLS vor - Kreise

Fünf Wochen nachdem US-Präsident Donald Trump die Leiterin der Behörde entlassen hat, die die Arbeits- und Preisdaten des Landes sammelt, bereiten seine Berater laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen einen Bericht vor, in dem angebliche Schwächen der Beschäftigungsdaten des Bureau of Labor Statistics (BLS) dargelegt werden. Der Bericht werfe einen kritischen Blick auf das BLS und gebe einen historischen Überblick über die Revisionen der Beschäftigungsdaten der Behörde. Die Regierung erwäge, die vom Rat der Wirtschaftsberater verfasste Studie in den kommenden Wochen zu veröffentlichen, so diese Personen.

Niederlande wollen Beteiligung an ABN Amro auf rund 20% senken

Die niederländische Regierung plant, ihre Beteiligung an der Bank ABN Amro auf rund 20 Prozent zu senken - ein weiterer Meilenstein in ihren Bemühungen, die während der globalen Finanzkrise aufgebauten Beteiligungen abzubauen. Wie die Bank mitteilte, hat der Verwalter der Finanzinteressen des niederländischen Staates, NLFI, sie darüber informiert, dass er seinen Anteil von derzeit 30,5 Prozent reduzieren werde.

Trump scheitert mit Berufung gegen 83 Mio USD Schadensersatz

US-Präsident Donald Trump hat im Prozess um die Kolumnistin E. Jean Carroll eine Niederlage eingefahren. Ein Bundesberufungsgericht hielt ein Urteil aufrecht, nach dem Trump Carroll 83 Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen muss. Das Gericht meinte, Trumps Verhalten gegenüber Carroll sei außergewöhnlich gewesen ohne Beispiel. Trump habe über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg nie in seinen öffentlichen Angriffen auf Carroll nachgelassen oder nachgegeben, unter anderem indem er sie der Lüge bezichtigte und behauptete, ihre Klage sei Teil einer Verschwörung, um seine Wahl zu beeinflussen.

FR/Industrieproduktion Juli -1,1% gg Vm

FR/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -1,0% gg Vm

FR/Industrieproduktion Juni rev +3,7% (vorl: +3,8%) gg Vm

Niederlande Inflationsrate Aug 2,8% - CBS

Niederlande Inflationsrate Juli war 2,9% - CBS

