ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX sehr stark erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Airbus sticht Boeing mit Qantas-Order aus -- Fed beschleunigt Ausstieg aus lockerer Geldpolitik -- Paketboom bei der Deutschen Post

Intel investiert in Malaysia. EVOTEC erhält Millionen-Förderung von Bill & Melinda Gates Foundation. Novartis setzt Erlös aus Roche-Verkauf für Aktienrückkauf ein. Insolvenzverwalter will Wirecard-Bilanzen für nichtig erklären lassen. Telecom Italia senkt Prognose. Visa will mehr eigene Aktien zurückkaufen. METRO erwartet 2021/2022 Rückkehr auf Vorkrisen-Niveau