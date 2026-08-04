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Symbol HNSDF

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Hold

20:36 Uhr
HENSOLDT Hold
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 94 auf 98 Euro angehoben. Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteile er die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns zwar weiterhin positiv, schrieb Ben Brown in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis dem Experten zufolge nun ausgewogener geworden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
82,90 €		 Abst. Kursziel*:
18,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
86,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
Analyst Name:
Ben Brown 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

20:36 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
31.07.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
31.07.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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