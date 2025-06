Übernahme

Sanofi will Blueprint Medicines, ein auf seltene immunologische Erkrankungen spezialisiertes US-Pharmaunternehmen, für bis zu 9,5 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt getroffen, wie beide Unternehmen mitteilten. Teil des Vertrags sind die Rechte an einem Medikament gegen systemische Mastozytose, eine seltene immunologische Erkrankung, das sowohl in den USA als auch der Europäischen Union zugelassen ist und unter den Markennamen Ayvakit und Ayvakyt vertrieben wird. Daneben verfügt Blueprint Medicines über eine Immunologie-Pipeline im Frühstadium.

Wer­bung Wer­bung

Sanofi zahlt bei Abschluss der Transaktion 129 US-Dollar pro Aktie in bar. Daneben winken den Anteilseignern zwei potenzielle Meilensteinzahlungen von 2 US-Dollar und 4 US-Dollar, wenn bestimmte Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine erreicht werden, so die Unternehmen.

Die Aktien der an der NASDAQ notierten Gesellschaft Blueprint schlossen am Freitag bei 101,35 US-Dollar. Für Sanofi-Titel geht es am Montag an der EURONEXT Paris zwischenzeitlich um 0,85 Prozent abwärts auf 86,73 Euro.

DOW JONES