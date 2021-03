ProSiebenSat.1-Aktie beendet Handel im Plus: Bertelsmann-Chef zeigt Interesse an ProSiebenSat.1

Zur Frage des Nachrichtenmagazins Spiegel, ob er für eine Übernahme von ProSiebenSat.1 eine Chance sehe, sagte Thomas Rabe: "Selbstverständlich. Unmittelbar stehen solche Überlegungen allerdings nicht an, weil die Kartellbehörden noch immer primär auf den klassischen Fernsehwerbemarkt schauen, anstatt den Werbemarkt insgesamt zu berücksichtigen." Die ProSiebenSat.1-Aktie gewann am Montag via XETRA dennoch 4,06 Prozent auf 17,67 Euro hinzu.

Über einen etwaigen Zusammenschluss der Bertelsmann-Töchter RTL und Gruner+Jahr will Rabe in sechs Monaten entscheiden. Er glaube, dass sie "gut zusammenpassen könnten", sagte er dem Spiegel. Neben einer erweiterten Kooperation sei es "auch denkbar, die Geschäfte insgesamt zusammenzuschließen". Das werde ergebnisoffen geprüft.

DJG/rio

FRANKFURT (Dow Jones)

