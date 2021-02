ProSiebenSat.1-Aktie: Flaconi-Gerücht treibt

€uro am Sonntag

Einem Medienbericht zufolge soll der Münchner Medienkonzern bereit sein, seine Mehrheitsbeteiligung am Online-Kosmetikhändler Flaconi zu verkaufen. Zalando, der Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle-Produkte, habe Interesse bekundet. Kolportiert wurde ein Preis von rund 800 Millionen Euro für den fast 72-Prozent-Anteil, den ProSiebenSat.1 an Flaconi hält.

Laut Gerücht sollen aber auch die beiden Kosmetikketten Douglas sowie die zum französischen Luxuskonzern LVMH gehörende Sephora an Flaconi interessiert sein. Der Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie stieg in den beiden Tagen nach Aufkommen des Gerüchts um gut acht Prozent auf Werte um die 18 Euro. Seit Ende Januar befindet sich der Titel bereits in einer Aufwärtsbewegung.

