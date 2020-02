Steinhoff: Gebeutelter Möbelkonzern vor Trendwende?

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,10 EUR

• Steinhoff kriselt nach Bilanzskandal noch immer• Gerüchte zu Übernahmeangeboten für Beteiligungen• Zukunft des Möbelkonzerns weiter unsicher

Noch immer kämpft Steinhoff mit Rechtsstreitigkeiten aufgrund des Bilanzskandals 2017. Vorwurf: Der Möbelkonzern soll die Anleger nicht vollumfänglich informiert haben. Eine Einigung ist nach wie vor nicht in Sicht. Doch der Konzern könnte durch Verkäufe nun zu bitter benötigtem Geld kommen.

Milliarden-Bilanzskandal

Ein Bilanzskandal in Milliardenhöhe erschütterte Steinhoff 2017 und riss das Unternehmen in eine schwere Krise. Wirtschaftsprüfer enthüllten im Zuge einer Sonderprüfung aufgeblähte Buchungen und fiktive Transaktionen. Die erfundenen Buchungen, die bis zu acht Jahre zurückreichten, kamen auf einen Wert von 6,5 Milliarden Euro. Der ehemalige Konzernchef Markus Jooste, der eine Beteiligung an den Machenschaften bis heute bestreitet, und weitere Manager sollen verantwortlich gewesen sein. Seit zwei Jahren hat der Möbelkonzern nun mit den finanziellen Folgen, und dem Imageschaden zu kämpfen.

Gegen das südafrikanisch-deutsche Möbelunternehmen läuft aktuell eine Sammelklage, wegen der Verletzung von Ad-hoc-Pflichten gegenüber Investoren. Derzeit laufen Verhandlungen über einen Vergleich. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht bleibt weiter ungewiss.

Übernahmeangebote für Pepco und Cofel?

Steinhoff hält große Anteile an der Pepco Group Europe, die für das operative Geschäft des Unternehmens wichtige Einnahmen generiert - rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes kommen aus der Pepco Group Europe. Nun wurden Stimmen laut, dass es ein Übernahmeangebot für die Steinhoff-Tochter gebe. Durch den Verkauf der Pepco Group Europe könnte der hochgradig verschuldete Möbelkonzern einen positiven Einmaleffekt verbuchen - auf lange Sicht würde damit jedoch auch eine wichtige Einnahmequelle wegfallen. Auch der Matratzenhersteller Cofel, an dem Steinhoff mit 50 Prozent beteiligt ist, habe wohl bei anderen Unternehmen Begehrlichkeiten geweckt.

Möglicher Börsengang von Pepco

Sollte die Übernahme der Pepco Group Europe, über die derzeit spekuliert wird, nicht zum Tragen kommen, denkt Steinhoff wohl auch über einen Gang aufs Börsenparkett mit Pepco nach. Das Tocherunternehmen hat sich trotz schwieriger Zeiten gut entwickelt und könnte eine Bewertung von etwa vier Milliarden Euro erreichen. Es wird vermutet, dass Steinhoff ein Doppel-Listing in London und Warschau - womöglich schon in der ersten Jahreshälfte - vornehmen könnte.

Sanierung im Gange

In der jüngsten Vergangenheit hatte sich Steinhoff bereits von einigen seiner Beteiligungen getrennt. Nachdem der Möbelkonzern seine Anteile an Matress Firm verkauft und bei Comforama Stellen gestrichen hat, soll, wie boerse.ard berichtet nun auch die Trennung vom Neu- und Gebrauchtwagenhändler Unitrans Motors aus Südafrika und der Blue Group erfolgen. Ob daraufhin auch noch Pepco und Cofel zur Verkleinerung und Gesundung des Unternehmens abgestoßen werden, bleibt abzuwarten.

Bei Anlegern sorgten die Gerüchte jedenfalls für Fantasien: Von 0,062 Euro am Montag stieg die Steinhoff-Aktie am Dienstag im Tageshoch bis auf 0,125 Euro und hat sich somit im Laufe der Woche bereits verdoppelt. Dennoch bleibt das Papier ein Pennystock - und die Zukunft des Unternehmens unsicher.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Steinhoff International Holdings N.V.