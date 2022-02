Maersk stoppt Containertransporte von und nach Ukraine

"Unter den derzeitigen Umständen hat Maersk beschlossen, bis auf Weiteres keine Häfen in der Ukraine anzulaufen und die Annahme von Aufträgen von und nach der Ukraine bis auf weiteres einzustellen", schrieb die Reederei am Donnerstag in einer Mail an ihre Kunden. Ladung, die derzeit unterwegs ist, werde in Port Said (Ägypten) und Körfez (Türkei) gelöscht. "Die Dienste in Russland sind derzeit weiterhin verfügbar, können sich aber je nach Entwicklung der Lage ändern", schrieb Maersk weiter. Die Dänen sind gleichauf mit der Reederei MSC Branchenprimus in der weltweiten Containerschifffahrt.

/kf/DP/zb

KOPENHAGEN/HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (A) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (A) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (A)

Bildquellen: Roland Magnusson / Shutterstock.com