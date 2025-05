Ukraine: Moskau muss Verhandlungsbereitschaft beweisen

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine erwartet weiter eine Anwesenheit von Kremlchef Wladimir Putin bei den direkten Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges an diesem Donnerstag in der Türkei. Wenn Putin nicht erscheine, sei das ein klares Signal für die Welt, dass Moskau keinen Frieden wolle und "nicht bereit für ernsthafte Verhandlungen" sei, schrieb der Chef der ukrainischen Präsidialkanzlei, Andrij Jermak, bei Telegram.

Zudem forderte Jermak Sanktionen gegen Russland, falls der Kremlchef nicht in die Türkei reise. Der Vertraute von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterstrich außerdem die Wichtigkeit einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. "Ohne diese wird es keine wirklichen (Sicherheits-)Garantien geben", sagte er.

An diesem Donnerstag reist Selenskyj in die türkische Hauptstadt Ankara zu Gesprächen mit seinem Kollegen Recep Tayyip Erdogan. Anlass der Reise ist ein Angebot Putins, direkte Friedensgespräche mit der ukrainischen Seite in Istanbul zu führen. Russland hat das Gesprächsformat aber bisher offengelassen. Unklar ist, wer aus Moskau anreist.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Unterstützung gegen die russische Invasion. Mit dem Krieg will Moskau unter anderem einen Nato-Beitritt des Nachbarlandes verhindern./ast/DP/jha