Ukraine und Russland tauschen erneut Soldatenleichen aus

29.01.26 12:17 Uhr

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben erneut die sterblichen Überreste der bei den Kämpfen getöteten Soldaten getauscht. Kiew habe die Leichname von 1.000 Soldaten erhalten, teilte der Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange in Kiew bei Telegram mit. Die Behörde dankte dem Internationalen Roten Kreuz für die Vermittlung.

Dem russischen Unterhändler Wladimir Medinski zufolge sind im Gegenzug die Leichen von 38 russischen Soldaten zurückgegeben worden. Der Austausch sei auf der Basis von im vergangenen Jahr getroffenen Vereinbarungen im türkischen Istanbul erfolgt.

Die Kriegsparteien tauschen regelmäßig Soldatenleichen aus. Kiew erhielt nach offiziellen Angaben allein 2025 über 15.000 Leichname zurück. Moskau nur ein Bruchteil dessen. Aufgrund des stetigen Vormarsches der russischen Truppen kann die ukrainische Armee gefallene eigene Soldaten nicht immer bergen. Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/mis