DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,43 +0,9%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.114 -0,3%Euro1,1812 -0,4%Öl67,96 -0,8%Gold3.660 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen
Workday-Aktie springt hoch: Aktivistischer Investor und neue Finanzziele beflügeln den Kurs Workday-Aktie springt hoch: Aktivistischer Investor und neue Finanzziele beflügeln den Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukrainer und Russen berichten widersprüchlich von der Front

17.09.25 21:30 Uhr

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Streitkräfte Russlands und der Ukraine stellen die aktuellen Kampfhandlungen widersprüchlich dar. Zwar bestätigten beide Seiten rege Kampftätigkeit an fast allen Frontabschnitten, doch widerlegten sie sich in Berichten über angebliche Erfolge.

Wer­bung

So sprach Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow am Mittwoch nach Angaben russischer Agenturen von Geländegewinnen rund um die seit Monaten schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine. Ukrainische Militärquellen berichteten dagegen aus der Umgebung der Stadt von der Einkesselung größerer russischer Einheiten, deren Kapitulation in Kürze erwartet werde. Eine unabhängige Darstellung der Lage war nicht möglich.

"Unsere Streitkräfte rücken praktisch in allen Richtungen vor", teilte Gerassimow mit. Die Ukrainer versuchten dagegen "erfolglos, mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste", den russischen Vormarsch zu stoppen. Der Generalstab in Kiew berichtete von insgesamt 117 Gefechten entlang der gesamten Frontlinie, jedoch bei unveränderten Positionen.

Bei Kupjansk in der Region Charkiw sei eine Gasleitung, die russische Soldaten zum Eindringen in die Stadt genutzt hatten, zerstört worden, hieß es weiter. Die russischen Streitkräfte waren durch die Röhre gekrochen und hatten auf diesem Weg versucht, die ukrainischen Verteidigungslinien zu umgehen und ihnen derart in den Rücken zu fallen./cha/DP/nas