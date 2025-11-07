DAX23.493 -1,0%Est505.561 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,42 -4,0%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.590 -1,3%Euro1,1558 +0,1%Öl63,90 +0,5%Gold3.997 +0,5%
Ukrainische Währungsreserven auf historischem Höchststand

07.11.25 12:34 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Trotz des laufenden russischen Angriffskrieges sind die Währungsreserven der ukrainischen Zentralbank in US-Dollar auf einen historischen Höchststand geklettert. Zum 1. November seien Reserven von umgerechnet 42,8 Milliarden Euro verfügbar gewesen, teilte die ukrainische Notenbank mit. Im Oktober seien sie um 6,4 Prozent gestiegen. Sie reichten nun aus, um länger als fünf Monate alle notwendigen Importe zu finanzieren.

Ursache seien "bedeutende Eingänge von den internationalen Partnern", welche die Währungsverkäufe der Zentralbank und Schuldtilgungen überstiegen. "Der Umfang der internationalen Reserven reicht aus, um die Stabilität des Devisenmarktes zu gewährleisten", stellte die Behörde fest. Mit umgerechnet über vier Milliarden Euro ist der Löwenanteil der Überweisungen im Oktober den Angaben nach von der Europäischen Union getragen worden.

Die Ukraine wehrt sich mit internationaler Hilfe seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha