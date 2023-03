Umbau im Depot: So bewegt ein in enger Beziehung die Neon Equity-Aktie

Am 14.03.2023 wurden bei Neon Equity Directors' Dealings erfasst. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 16.03.2023. Von in enger Beziehung TO Holding 1 GmbH wurden am 14.03.2023 Neon Equity-Papiere gekauft. Für je 10,99 EUR wurden 2.000 Neon Equity-Papiere erstanden. An diesem Tag stieg die Neon Equity-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,00 Prozent auf 10,60 EUR.

Die Neon Equity-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,80 Prozent auf 10,80 EUR.

Am 10.03.2023 führte TO Holding 1 GmbH zuvor ein Eigengeschäft durch. Bei einem Kurs von 11,30 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 250 Neon Equity-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net