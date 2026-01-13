DAX25.298 -0,5%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,81 -0,4%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.584 -0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl66,33 +1,3%Gold4.636 +1,1%
Umsätze der US-Einzelhändler steigen im November um 0,6 Prozent

14.01.26 14:36 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im November deutlicher als erwartet gesteigert. Die gesamten Umsätze stiegen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stiegen die Umsätze ohne Kfz um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Für den Oktober gab das Ministerium einen Rückgang von revidiert 0,1 (vorläufig: 0,0) Prozent für die Gesamtrate an. Die Veränderung ex Kfz wurde auf plus 0,2 (vorläufig: plus 0,4) Prozent revidiert.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Im Unterschied zu vielen anderen Konjunkturdaten werden die Einzelhandelsumsätze nicht um die Inflation bereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 08:36 ET (13:36 GMT)