RATIONAL-Aktie legt zu: Wachstumsprognose übertroffen

Der Umsatz sei vorläufigen Berechnungen zufolge im vergangenen Jahr um 14,5 Prozent auf 702 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Landsberg mit. RATIONAL hatte zuletzt ein Plus von 13 Prozent in Aussicht gestellt. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten einen Umsatz von 693 Millionen Euro erwartet.

Auch das operative Ergebnis fiel etwas besser aus als von Experten prognostiziert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um knapp 13 Prozent auf rund 188 Millionen Euro gestiegen, hieß es. Die Analysten hatten im Schnitt 185 Millionen Euro auf dem Zettel stehen. Enttäuschend könnte dagegen die auf 26,7 Prozent (Vorjahr 27,2 Prozent) leicht gesunkene Marge aufgenommen werden.

Die im SDAX notierte Aktie des Unternehmens hatte in den vergangenen Monaten rund zehn Prozent an Wert verloren, nachdem sie Anfang Oktober auf ein Rekordhoch bei knapp 600 Euro gestiegen war.

Die RATIONAL-Aktien sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember geklettert. Mit einem Kurssprung von 3,73 Prozent auf 556,00 Euro nahmen sie im frühen Handel die Spitze unter den Kleinwerten im SDAX ein./zb/tav

