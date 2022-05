United Internet-Aktie: United Internet und 1&1 mit deutlich besserem Gewinn

So stieg der Konzernumsatz der ersten drei Monate des Jahres um 3,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie United Internet am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Analysten hatten hier zwar mit etwas mehr gerechnet, wurden beim Betriebsergebnis aber überrascht. So steigerte der MDAX -Konzern das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 5,5 Prozent auf 329,2 Millionen Euro und verdiente operativ damit mehr als erwartet.

Eine ähnliche Entwicklung wies auch 1&1 auf. So bleib der Quartalsumsatz mit 975,9 Millionen Euro nahezu konstant und so auch unter den Erwartungen der Branchenexperten. Beim operativen Ergebnis übertraf das SDAX-Unternehmen aber die Erwartungen deutlich mit einem Wachstum von 11,4 Prozent auf 187,1 Millionen Euro. Die Ausblicke für beide Unternehmen bestätigte der Vorstand.

/ngu/he

MONTABAUR/MAINTAL (dpa-AFX)

Bildquellen: A. Hesse