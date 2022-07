Danone-Aktie dreht ins Minus: Prognose für Umsatzwachstum angehoben

Die Prognose das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr hob der Konzern an.

Für das Gesamtjahr rechnet Danone nun mit einem preisbedingten organischen Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent statt 3 bis 5 Prozent. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine wiederkehrende operative Marge von über 12 Prozent.

Der Nettogewinn erreichte im Berichtszeitraum 737 Millionen Euro, gegenüber 1,07 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2021, wie die Danone SA mitteilte. Der Umsatz stieg derweil von 11,84 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 13,33 Milliarden Euro. Auf organischer Basis legte der Umsatz um 7,4 Prozent zu.

Im zweiten Quartal setzte Danone mit 7,07 Milliarden Euro 7,7 Prozent mehr um, was größtenteils auf einen Preisanstieg von 6,8 Prozent zurückzuführen ist.

In Nordamerika verzeichnete der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 8,9 Prozent, getragen von Kaffeeweißern, Joghurts und pflanzlichen Produkten. In Europa lag das Wachstum bei 5,1 Prozent, getragen von Spezialnahrung und Wasser. In China, Nordasien und Ozeanien wuchs der Umsatz organisch um 3,3 Prozent, vor allem dank der Spezialnahrung, während die Wassermarke Mizone durch Lockdowns und Covid-19-bedingte Einschränkungen beeinträchtigt wurde.

An der EURONEXT gewinnen die Papiere von Danone zunächst, drehen dann aber ins Minus und notieren mit zeitweise -0,24 Prozent auf 54,85 Euro tiefer.

DJG/DJN/sha/smh

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone S.A.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com