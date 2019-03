Tesla-Kunden mit Vorwürfen: Noch kein einziger 35.000-Dollar-Model 3 ausgeliefert

Aktien in diesem Artikel Tesla 243,32 EUR

Vier Wochen Lieferfrist hatte der Elektroautobauer Käufern des 35.000-Dollar-Model 3 versprochen. Doch die Kunden, die sich für die Basisvariante von Teslas Hoffnungsträger entschieden haben, müssen offenbar länger auf die Lieferung ihres Fahrzeuges warten.

Kunden klagen über Lieferverzögerungen

Wie die Webseite "The Drive" berichtet, seien Vorbesteller von Tesla darüber informiert worden, dass sich die Auslieferung ihres Fahrzeuges verzögern wird. Das Portal beruft sich unter anderem auf Tesla.com-Foren und Reddit. Dort heißt es von Seiten vieler Kunden, die Liefertermine für das letzte Wochenende des Quartals bekommen haben, dass diese verschoben wurden. Einen konkreten neuen Liefertermin hätten sie aber nicht bekommen, klagen viele Vorbesteller. "Wir entschuldigen uns, wir müssen Ihren Liefertermin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Ein Tesla-Vertreter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn wir eine bessere Schätzung Ihres Liefertermins erhalten", heißt es in den Textnachrichten, die das Unternehmen verschickt hat.

In den Kundenaccounts sei jetzt die Rede von einer Auslieferung in "sechs bis acht Wochen", dies sei aber eine automatisch generierte Information, keine verbindliche Lieferangabe, heißt es von Tesla-Mitarbeitern.

Will Tesla höherpreisige Modelle verkaufen?

Auf Reddit beschwerte sich ein Vorbesteller, er sei von Tesla dazu gedrängt worden, auf ein höherpreisiges Modell umzusteigen. "Ich habe gerade einen Anruf von jemandem von Tesla erhalten, in dem ich gebeten werde, für das Modell 3 mit höherer Reichweite mehr zu zahlen. Andernfalls ist meine Konfiguration erst Ende Juni fertig", beschwert sich der Tesla-Kunde.

Steuergutschriften in Gefahr

Die verspäteten Lieferungen könnten Tesla-Kunden Geld kosten. Denn in den Vereinigten Staaten wird die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge ab 1. Juli von 3.750 auf 1.875 US-Dollar reduziert, zum Jahresende werden die Fahrzeuge gar nicht mehr subventioniert.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com