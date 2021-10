CHRONEXT bläst Börsengang ab

€uro am Sonntag

Als Grund nannte der Konzern die derzeit ungünstigen Marktbedingungen. Die CHRONEXT-Aktien sollten eigentlich erstmals am gestrigen Freitag in Zürich gehandelt werden. Das Jungunternehmen, das über eine Onlineplattform gebrauchte und neue ­Uhren von Marken wie Rolex, Omega oder Patek Philippe verkauft, peilte eine Markt­kapitalisierung von 680 Millionen Franken an.

Vergangenen Freitag hatte das Sulzer-Spin-off Medmix ein verhaltenes Börsen­debüt hingelegt. Der Hersteller von Verabreichungsgeräten hatte als dritter Neuzugang im laufenden Jahr eine monatelange Flaute an der SIX vorerst beendet. (Redaktion €uro am Sonntag)

