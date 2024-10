Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 48,51 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 48,51 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 48,33 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,81 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.606.884 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 31,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,34 GBP an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert mittags

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone