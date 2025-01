Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Unilever

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 45,58 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 45,58 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,54 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,70 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 650.352 Aktien.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,44 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 47,93 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

