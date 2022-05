Unilever Aktie News: Unilever am Mittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 43,23 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 43,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.434 Unilever-Aktien.

Am 17.06.2021 markierte das Papier bei 51,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 15,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 9,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,98 GBP.

Am 28.04.2022 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 13.782,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.328,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Unilever am 26.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 20.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com