Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 44,85 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 44,85 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 44,88 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 44,74 GBP. Bei 44,84 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 21.829 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2024 bei 43,08 GBP. Mit einem Kursverlust von 3,95 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,24 GBP an.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

