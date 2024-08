Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Montagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 48,94 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 48,94 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 49,20 GBP. Mit einem Wert von 48,82 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 177.280 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 49,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,53 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,77 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,51 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel im Minus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Freitagmittag mit Abgaben