Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,82 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 47,82 GBP. Bei 48,12 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,10 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.044.263 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 5,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.05.2024 Kursverluste bis auf 41,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 12,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,00 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

