Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 47,83 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 48,12 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 48,10 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 609.239 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). 5,25 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.05.2024 bei 41,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 12,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,00 GBP angegeben.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je Unilever-Aktie.

