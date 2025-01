Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,59 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 44,59 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 44,62 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,23 GBP. Bisher wurden heute 355.097 Unilever-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 11,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 21,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,18 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Unilever-Aktie.

