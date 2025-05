Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 47,76 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 47,76 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 47,96 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 47,67 GBP. Bei 47,83 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.153.605 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,40 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.05.2024 Kursverluste bis auf 41,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 14,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,00 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 3,01 EUR im Jahr 2025 aus.

