Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,01 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 44,01 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 44,18 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 44,04 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 398.420 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,18 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,39 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Abschläge von 16,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,71 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,92 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,80 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,80 Mrd. EUR.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

