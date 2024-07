Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 43,39 GBP.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,39 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 43,42 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 51.522 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,57 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 2,72 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,18 Prozent.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,58 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

