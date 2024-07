Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 43,66 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 43,66 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 44,04 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,74 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 886.256 Unilever-Aktien.

Am 18.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,57 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,09 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 15,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,58 GBP an.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

