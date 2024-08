Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag schwächer

So entwickelt sich Unilever

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 47,62 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 47,62 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 47,44 GBP. Mit einem Wert von 47,54 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 307.339 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 49,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 3,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 29,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,77 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,51 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,86 EUR im Jahr 2024 aus.

