Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 48,21 GBP nach oben.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 48,21 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 48,24 GBP. Bei 48,08 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.029 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 4,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 23,66 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,34 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

