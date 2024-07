Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 43,96 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 43,96 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 44,02 GBP. Bei 43,56 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.248.175 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,57 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 1,39 Prozent zulegen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 19,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,71 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,58 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

